ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ВПЕРВЫЕ МИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПРОЕКТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ БРИКС ПРОЙДЕТ В БГУ


17:21 25.09.2025

Впервые Минская международная молодежная проектная лаборатория БРИКС «BRICS Project Lab – Minsk» пройдет 28–31 октября в БГУ (ул. Ленинградская, 20).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, масштабное мероприятие организуют в формате четырехдневного форума, направленного на разработку проектов по приоритетным направлениям сотрудничества стран БРИКС. Это уникальная возможность для начинающих исследователей приобрести практический опыт решения реальных проектных задач от крупнейших международных организаций, а также в перспективе получить приглашение на стажировку.

Подать заявку на участие в лаборатории могут все желающие студенты и молодые ученые. Для этого необходимо до 26 сентября включительно заполнить регистрационную форму. Отбор участников проводится на конкурсной основе. После рассмотрения экспертной комиссией полученных заявок, самых сильных кандидатов ждут собеседования. По окончании этого этапа будет сформирован итоговый состав команд.

В рамках проектной лаборатории запланирована работа 10 секций. Участникам предстоит решить технические задания и проблемные ситуации от профильных организаций-партнеров в области международного сотрудничества и гуманитарного права, кадровой и молодежной политики, государственного управления, образования, бизнеса, медицины, фармацевтики, IT, страховой культуры и др. Ребята смогут применить свои аналитические способности, навыки работы с информационными технологиями, искусственным интеллектом и правовыми документами.

Итогом командной деятельности станут конкретные проекты, рекомендации и стратегические планы по решению поставленных вопросов. Лучшие предложения участников возьмут на реализацию организации-партнеры.

Подробнее ознакомиться с секциями, заданиями и условиями участия можно на сайте лаборатории.

Организаторами масштабного форума выступают факультет международных отношений БГУ, представительство Россотрудничества в Беларуси и Научное студенческое общество МГИМО Министерства иностранный дел России.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.09.2025
валюта курс
EUR 3.5670
USD 3.0368
RUB 3.6386
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5755 +0.0005
USD 3.0368 -0.0015
RUB 3.6386 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5610 3.5650
USD 3.0220 3.0280
RUB 3.6300 3.6340
подробнее

Конвертация в банках
на 25.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1790
EUR/RUB 98.1000 98.3000
USD/RUB 83.2000 83.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте