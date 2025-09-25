Впервые Минская международная молодежная проектная лаборатория БРИКС «BRICS Project Lab – Minsk» пройдет 28–31 октября в БГУ (ул. Ленинградская, 20).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, масштабное мероприятие организуют в формате четырехдневного форума, направленного на разработку проектов по приоритетным направлениям сотрудничества стран БРИКС. Это уникальная возможность для начинающих исследователей приобрести практический опыт решения реальных проектных задач от крупнейших международных организаций, а также в перспективе получить приглашение на стажировку.

Подать заявку на участие в лаборатории могут все желающие студенты и молодые ученые. Для этого необходимо до 26 сентября включительно заполнить регистрационную форму. Отбор участников проводится на конкурсной основе. После рассмотрения экспертной комиссией полученных заявок, самых сильных кандидатов ждут собеседования. По окончании этого этапа будет сформирован итоговый состав команд.

В рамках проектной лаборатории запланирована работа 10 секций. Участникам предстоит решить технические задания и проблемные ситуации от профильных организаций-партнеров в области международного сотрудничества и гуманитарного права, кадровой и молодежной политики, государственного управления, образования, бизнеса, медицины, фармацевтики, IT, страховой культуры и др. Ребята смогут применить свои аналитические способности, навыки работы с информационными технологиями, искусственным интеллектом и правовыми документами.

Итогом командной деятельности станут конкретные проекты, рекомендации и стратегические планы по решению поставленных вопросов. Лучшие предложения участников возьмут на реализацию организации-партнеры.

Подробнее ознакомиться с секциями, заданиями и условиями участия можно на сайте лаборатории.

Организаторами масштабного форума выступают факультет международных отношений БГУ, представительство Россотрудничества в Беларуси и Научное студенческое общество МГИМО Министерства иностранный дел России.