25.09.2025   
Экономика РБ


КГК ВЫЯВИЛ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОМЕЛЬЩИНЫ


15:17 25.09.2025

Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены нарушения при проверке крупного дорожно-строительного предприятия, связанные с незаконным получением средств и неэффективным использованием имущества. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Установлено, что предприятие включало в акты выполненных работ по ремонту дорог фактически неиспользованные материалы (битум, пиломатериалы и др.). Кроме того, в документах завышалась стоимость материалов, например, брусчатки, которая укладывалась при реконструкции одного из историко-культурных объектов на территории Гомельской области.

За счет этого из бюджета незаконно получено более 80 тыс. рублей.

Кроме того, предприятие не платило за проезд тяжеловесного транспорта по автодорогам общего пользования. Задолженность за 2023-2025 годы составила 165 тыс. рублей.

Также установлено неэффективное использование более 30 единиц дорожной техники. Некоторые машины простаивают 4 года, при этом амортизация отдельной техники включена в затраты предприятия.

По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица предприятия. Незаконно полученные средства и плата за проезд тяжеловесного транспорта возмещены в бюджет.
