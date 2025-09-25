ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАЗВИТИИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ С БЕЛАРУСЬЮ


14:06 25.09.2025

По результатам онлайн-семинара для деловых кругов Алтайского края, организованного Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) по запросу Министерства экономического развития региона, определены ключевые направления сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, основные усилия планируется сфокусировать на взаимных поставках сельскохозяйственного сырья и готовой продукции для промышленного, строительного, энергетического и других секторов.

Алтайские компании готовы реализовывать через БУТБ зерновые, масличные, а также медизделия и оборудование.

Беларусь, в свою очередь, увеличит экспорт сливочного масла, сухого молока, мясопродуктов, аминокислот и товаров потребительского назначения.

Особое внимание уделят малому и среднему бизнесу: БУТБ и Центр поддержки экспорта Алтайского края будут совместно привлекать новые компании на биржевую площадку. Это упростит сделки и снизит внешнеторговые риски
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2025
валюта курс
EUR 3.5753
USD 3.0383
RUB 3.6379
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5755 +0.0005
USD 3.0368 -0.0015
RUB 3.6386 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5610 3.5650
USD 3.0220 3.0280
RUB 3.6300 3.6340
подробнее

Конвертация в банках
на 25.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1790
EUR/RUB 98.1000 98.3000
USD/RUB 83.2000 83.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте