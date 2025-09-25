По результатам онлайн-семинара для деловых кругов Алтайского края, организованного Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) по запросу Министерства экономического развития региона, определены ключевые направления сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, основные усилия планируется сфокусировать на взаимных поставках сельскохозяйственного сырья и готовой продукции для промышленного, строительного, энергетического и других секторов.

Алтайские компании готовы реализовывать через БУТБ зерновые, масличные, а также медизделия и оборудование.

Беларусь, в свою очередь, увеличит экспорт сливочного масла, сухого молока, мясопродуктов, аминокислот и товаров потребительского назначения.

Особое внимание уделят малому и среднему бизнесу: БУТБ и Центр поддержки экспорта Алтайского края будут совместно привлекать новые компании на биржевую площадку. Это упростит сделки и снизит внешнеторговые риски