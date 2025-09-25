|О компании
|25.09.2025
Экономика РБ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАЗВИТИИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ С БЕЛАРУСЬЮ
14:06 25.09.2025
По результатам онлайн-семинара для деловых кругов Алтайского края, организованного Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) по запросу Министерства экономического развития региона, определены ключевые направления сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, основные усилия планируется сфокусировать на взаимных поставках сельскохозяйственного сырья и готовой продукции для промышленного, строительного, энергетического и других секторов.
Алтайские компании готовы реализовывать через БУТБ зерновые, масличные, а также медизделия и оборудование.
Беларусь, в свою очередь, увеличит экспорт сливочного масла, сухого молока, мясопродуктов, аминокислот и товаров потребительского назначения.
Особое внимание уделят малому и среднему бизнесу: БУТБ и Центр поддержки экспорта Алтайского края будут совместно привлекать новые компании на биржевую площадку. Это упростит сделки и снизит внешнеторговые риски
