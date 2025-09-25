Совет по проектам в сфере цифрового развития при Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь одобрил семь новых пилотов, которые в ближайшем времени выйдут на старт. Пять проектов предложены компаниями-резидентами Парка высоких технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПВТ, два пилота будут реализованы ООО «Лайт Вел Организейшн». Автоматизированная система управления расписанием занятий (АСУР) способствует повышению эффективности организации учебного процесса в УО «Белорусский государственный медицинский университет». Решение значительно сокращает временные затраты и минимизирует ошибки, связанные с ручной обработкой данных. В случае успешного внедрения систему планируется масштабировать на другие учебные заведения страны.

Электронная информационно-аналитическая система биологических очистных сооружений (ЭИАС БОС) является цифровым двойником инженера-технолога и защищает предприятие от дефицита кадров в целом ряде задач. «Умная» система выводит показатели очистки сточных вод на требуемый уровень в автоматическом режиме без участия человека. Она позволяет повысить экологическую и ресурсную эффективность процессов, поддерживает их высокую безопасность. Проект будет пилотироваться на КУПП «Водоканал-Слоним».

Внедрение программного обеспечения, разработанного на технологиях искусственного интеллекта «FAUST VIEW» для обработки и анализа маммографических снимков – разработка ООО «ЭЛИТСОФТ». Продукт «FAUST VIEW» направлен на раннее выявление патологий и повышение точности диагностики. Система уменьшает нагрузку на врачей, ускоряет процесс обследований, снижает риск ошибок и улучшает качество медицинской помощи за счёт интеграции с медицинскими учреждениями и удобной визуализации результатов. Заказчиком FAUST VIEW является Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

QuAnt PDM – белорусская система управления согласиями пользователей на обработку персональных данных от компании «Лаборатории Инвенто» будет пилотироваться на базе УЗ «1-я городская клиническая больница» и обеспечит надежный и автоматизированный сбор, хранение и контроль согласий в соответствии с действующим законодательством. Система значительно снижает риски правовых нарушений и повышает уровень защиты персональных данных пациентов.

Пилотное внедрение отраслевого решения «Модуль автоматизации швейного производства на базе 1С:ERP – разработка ООО «Электронная экономика». Заказчиком выступает РУПТП «Оршанский льнокомбинат». Внедрение нацелено на апробацию модуля автоматизации швейного производства, что должно повысить управляемость производственных процессов и синхронизировать данные между цехами и офисом, расширить функциональность планирования, учёта материалов и контроля качества, а также улучшить цепочки поставок на участке РУПТП «Оршанский льнокомбинат». В дальнейшем предполагаются переход к масштабированию решения на другие участки производства и его доработка под специфические требования предприятия.

Кроме того, на Совете принято решение о расширении перечня приоритетных направлений реализации пилотов. В обновленный перечень включены новые области, ориентированные на развитие жилищно-коммунального хозяйства и сельского хозяйства, что позволит внедрить инновации и повысить эффективность работы в этих секторах.