|25.09.2025
Экономика РБ
«ПЕЛЕНГ» И «РОСКОСМОС» ОПРЕДЕЛЯЮТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
13:34 25.09.2025
Производственную площадку ОАО «Пеленг» с рабочим визитом 25 сентября 2025 года посетила делегация Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госвоенпрома, целью визита стало знакомство с современной производственной базой компании и проведение переговоров под руководством Госкомвоенпрома по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
В состав делегации во главе с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым также вошли специалисты ведущих научно-исследовательских организаций ракетно-космической отрасли России.
В ходе встречи генеральный директор ОАО «Пеленг» Павел Поздняков подробно ознакомил российских коллег с научно-техническим и производственным потенциалом предприятия. Основное внимание в переговорах было уделено перспективам совместной работы в сфере создания космической оптико-электронной аппаратуры для дистанционного зондирования Земли. С докладом о новейших разработках предприятия в этом направлении выступил заместитель генерального директора по научно-техническому развитию Дмитрий Сикорский.
Гости посетили ключевые объекты «Пеленга», включая «чистые зоны» космического производства, где смогли оценить высокие технологические компетенции предприятия.
