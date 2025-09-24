ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МТС: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА УТРОИЛИ ИНТЕРНЕТ-ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА 5 ЛЕТ


11:58 25.09.2025

МТС фиксирует стремительный рост цифровой активности старшего поколения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, только за последние пять лет среднее потребление мобильного интернета абонентов пенсионного возраста почти утроилось — с 2,7 до 7,6 Гб в месяц, а голосовой трафик вырос на 20% и достиг 527 минут.

Если сравнивать с данными десятилетней давности, изменения становятся еще более впечатляющими. В 2015 году абоненты старшего возраста в среднем использовали всего 100 Мб интернет-трафика и говорили по телефону 289 минут в месяц. Многократный рост этих показателей отражает не только увеличение технической оснащенности, но и уверенное освоение технологий.

Заметна активность старшего поколения в соцсетях, мессенджерах и видеосервисах. Сегодня 45% абонентов МТС пенсионного возраста используют TikTok, потребляя в среднем 3,7 Гб видеороликов ежемесячно. Это половина от всего среднемесячного объема их трафика. Другие приложения из топ-5 заметно уступают: ВКонтакте — 186 Мб, YouTube — 182 Мб, Viber — 138 Мб, «Одноклассники» — 111 Мб.

«Цифровая активность старшего поколения растет ударными темпами. Мы видим, как меняется поведение пользователей: большинство абонентов перешли на смартфоны, которые становятся не просто средством связи, а «окном в мир». Это требует от нас не только стабильной сети, но и понятных тарифов с инструментами для защиты устройств, а также обучающих инициатив, помогающих пользователям чувствовать себя уверенно в цифровом пространстве», — отмечают в компании МТС.

Сегодня абоненты МТС могут подключить тарифные планы с защитой от киберугроз, в которые по умолчанию включены антивирусные решения. Также пользователям пенсионного возраста доступен специальный тариф с льготными условиями обслуживания.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Покрытие мобильной связью охватывает более 98% территории страны, на которой проживает 99,9% населения.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2 квартала 2025 года. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью — предприятием «БелГИЭ». Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 25 сентября.
