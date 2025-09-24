|О компании
Экономика РБ
ДОРОГА ПОД ПУТЕПРОВОДОМ МЕЖДУ ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ И УЛ. МОСКОВСКОЙ В МИНСКЕ ОТКРЫТА
10:40 25.09.2025
Дорога под путепроводом между пр. Независимости и ул. Московской в Минске открыта. Об этом сообщает Telegram-канал "Минск-Новости".
Теперь движение общественного транспорта станет еще быстрее и удобнее.
