XXIX Белорусский энергетический и экологический форум пройдет в Минске с 7 по 10 октября и соберет более 200 участников. Это предприятия и организации энергетической отрасли Беларуси, а также зарубежные компании из Китая, Турции, Казахстана, России.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, посетители смогут ознакомиться с новейшими цифровыми решениями, интеллектуальными системами управления, роботизированной техникой, энергосберегающими и энергоэффективными технологиями, применяемыми в газовой отрасли и электроэнергетике, узнать о ходе реализации проекта по сооружению и вводу в эксплуатацию атомной станции и ее интеграции в энергосистему. Желающие смогут совершить виртуальные туры по энергообъектам.

На отдельной площадке будет представлен электротранспорт и зарядные станции.

Деловая программа форума предусматривает круглые столы, панельные сессии, презентации, мастер-классы. Будут подписаны новые контракты и соглашения.