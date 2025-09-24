|О компании
|25.09.2025
|
|
Экономика РБ
ЛУЧШИЕ РАЗРАБОТКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ENERGY EXPO-2025
10:17 25.09.2025
XXIX Белорусский энергетический и экологический форум пройдет в Минске с 7 по 10 октября и соберет более 200 участников. Это предприятия и организации энергетической отрасли Беларуси, а также зарубежные компании из Китая, Турции, Казахстана, России.
Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, посетители смогут ознакомиться с новейшими цифровыми решениями, интеллектуальными системами управления, роботизированной техникой, энергосберегающими и энергоэффективными технологиями, применяемыми в газовой отрасли и электроэнергетике, узнать о ходе реализации проекта по сооружению и вводу в эксплуатацию атомной станции и ее интеграции в энергосистему. Желающие смогут совершить виртуальные туры по энергообъектам.
На отдельной площадке будет представлен электротранспорт и зарядные станции.
Деловая программа форума предусматривает круглые столы, панельные сессии, презентации, мастер-классы. Будут подписаны новые контракты и соглашения.
|
|
