|25.09.2025
|
Экономика РБ
ЗАВЕРШЕНО ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА УКАЗА О СИСТЕМЕ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ
09:49 25.09.2025
Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа «О единой государственной информационной системе продажи билетов».
Как сообщает Национальный правовой портал, принятие проекта указа предполагает объединение систем бронирования и продажи билетов в единую цифровую платформу, доступную пассажирам в том числе с мобильных приложений, интеграцию электронных сервисов при международных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении в ГИС и др.
Реализация указа позволит:
пассажирам получать актуальную информацию о расписании, маршрутах и доступности транспортных средств всех автомобильных перевозчиков в регулярном сообщении, выбирать оптимальный маршрут поездки (из предлагаемых маршрутов), отслеживать движение автобусов, бронировать места и удаленно приобретать проездные документы и производить оплату за проезд (провоз багажа);
перевозчику исключить затраты на разработку собственного программного средства по бронированию мест, оперативное поступление денежных средств от проданных билетов.
Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.
За период обсуждения с 8 по 18 сентября 2025 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 12 сообщений, которые рассмотрены и обобщены Минтрансом.
По итогам рассмотрения поступивших сообщений Минтранс информирует, что одно предложение, касающееся уточнения содержащихся в ГИС сведений, учтено; некоторые сообщения содержат предложения, уже предусмотренные проектом указа; часть – не относится к предмету правового регулирования обсуждаемого проекта.
|
|
