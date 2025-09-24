Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа «О единой государственной информационной системе продажи билетов».

Как сообщает Национальный правовой портал, принятие проекта указа предполагает объединение систем бронирования и продажи билетов в единую цифровую платформу, доступную пассажирам в том числе с мобильных приложений, интеграцию электронных сервисов при международных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении в ГИС и др.

Реализация указа позволит:

пассажирам получать актуальную информацию о расписании, маршрутах и доступности транспортных средств всех автомобильных перевозчиков в регулярном сообщении, выбирать оптимальный маршрут поездки (из предлагаемых маршрутов), отслеживать движение автобусов, бронировать места и удаленно приобретать проездные документы и производить оплату за проезд (провоз багажа);

перевозчику исключить затраты на разработку собственного программного средства по бронированию мест, оперативное поступление денежных средств от проданных билетов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.

За период обсуждения с 8 по 18 сентября 2025 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 12 сообщений, которые рассмотрены и обобщены Минтрансом.

По итогам рассмотрения поступивших сообщений Минтранс информирует, что одно предложение, касающееся уточнения содержащихся в ГИС сведений, учтено; некоторые сообщения содержат предложения, уже предусмотренные проектом указа; часть – не относится к предмету правового регулирования обсуждаемого проекта.