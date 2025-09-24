|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МТС ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ СЕЗОН ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ЦИФРОВЫМ НАВЫКАМ
09:14 25.09.2025
МТС продолжает развивать проект #НаучиСвоихБлизких, который помогает повышать цифровую грамотность людей старшего возраста. Обучение современным технологиям стартовало одновременно в двух форматах: на базе центра социального обслуживания населения Первомайского района Минска и онлайн — для желающих со всей страны. Около 100 участников получат практические знания и уверенность в использовании гаджетов.
Программа курса построена по уровневому принципу и включает два этапа обучения. Базовый уровень предназначен для тех, кто только начинает осваивать цифровую среду, а продвинутый — для пользователей, желающих углубить свои знания и расширить практические навыки.
Занятия проходят в доступной форме с лекциями, практическими заданиями и обучающими видео. Онлайн-участники проходят обучение в сопровождении куратора через видеоплатформу, а очные группы занимаются с преподавателем в учебном классе. По окончании обучения слушатели получат соответствующие сертификаты.
«Мы видим, насколько важно помогать людям старшего возраста чувствовать себя уверенно в цифровом мире. Проект #НаучиСвоихБлизких — это не просто обучение современным технологиям, но и поддержка, внимание, комфортная среда, где каждый может осваивать цифровые навыки в своем темпе и всегда рассчитывать на помощь преподавателя и других слушателей», — рассказывает глава PR-группы МТС Мария Канасевич.
Узнать подробнее о проекте и зарегистрироваться для участия в следующих потоках обучения можно на сайте проекта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 24.09.2025
Курсы в банках
на 25.09.2025
Конвертация в банках
на 25.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте