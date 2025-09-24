|О компании
|25.09.2025
Экономика РБ
«ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ» ОТКРОЕТ КЛАССЫ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В АЛТАЙСКОМ АГРОУНИВЕРСИТЕТЕ
09:13 25.09.2025
Резидент СЭЗ «Гомель-Ратон» предприятие «Гомельагрокомплект» откроет агроклассы с отечественными доильными установками в Алтайском аграрном университете.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, оборудование «Гомельагрокомплект» станет фундаментом для развития будущих аграриев Алтайского края. Планируется, что за годы обучения студенты полностью освоят новые конструкции и в будущем будут их приобретать для дальнейшей работы. Помимо этого, алтайцы интенсивно занимаются строительством животноводческих комплексов. В планах – комплектовать новые объекты именно Гомельским оборудованием.
