КОМПАНИЯ А1 УЛУЧШИЛА СВОЮ 4G-СЕТЬ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ


15:58 24.09.2025

Компания А1 продолжает активную работу по расширению 4G-сети.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, так, в результате недавних запусков новых мощностей, улучшение затронуло Чаусский, Глусский, Бобруйский, Шкловский и Могилевский районы.

Подобные работы обеспечивают еще более стабильный доступ к мобильному интернету по технологии LTE и увеличение скорости и качества передаваемого сигнала как в областных центрах, так и в отдаленных населенных пунктах. Развитие сети 4G обеспечивает пользователям комфортные условия для просмотра фильмов без задержек, публикации объемного контента в социальных сетях и звонков из любой точки страны без препятствий.

4G (LTE) в настоящее время является самым современным стандартом сотовой связи из действующих в Беларуси. В результате мероприятий, которые компания А1 предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, пользоваться связью четвертого поколения в сети А1 могут 99% жителей страны. Проверить покрытие сети 4G от А1 в вашем районе можно здесь или оставить свои пожелания по улучшению связи по специальной форме.

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 г., став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг с штаб-квартирой в Мексике.

Сегодня А1 – один из признанных лидеров белорусского рынка телекоммуникационных услуг. Этот факт подтверждается как результатами независимых испытаний показателей качества, так и выбором потребителей. Подтверждением последнего стала победа компании сразу в двух номинациях премии «Номер один»: А1 стал «Мобильным оператором №1» и «Интернет-оператором №1» по итогам открытого онлайн-голосования.
