Экономика РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В АВГУСТЕ СНИЗИЛАСЬ


15:15 24.09.2025

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2025 г. составила 2762,7 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В июле 2025 года средняя зарплата была 2772,4 рубля.

Таким образом, в августе 2025 года она снизилась по сравнению с июлем 2025 года на 9,7 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за август составила 3596,8 рубля, Минской области – 2889,7 рубля, в Гомельской – 2438,8 рубля, Гродненской – 2474,1 рубля, Брестской – 2461,8 рубля, Витебской – 2323,2 рубля, Могилевской - 2335,1 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в августе была в секторе информации и связи – 5883,7 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3736,2 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3326,8 рубля, строительства – 3640,1 рубля, промышленности – 2914,1 рубля, транспорта и логистики — 2651,8 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2553,0 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2437,4 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2148,1 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2516,0 рубля, образования — 1766,1 рубля.
