ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РУКОВОДИТЕЛИ ТРЕХ КОМПАНИЙ-ТАКСИ В МИНСКЕ ПЛАТИЛИ ЗАРПЛАТУ ВОДИТЕЛЯМ «В КОНВЕРТЕ»


15:00 24.09.2025

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску пресечена схема выплаты зарплаты «в конвертах» в трех компаниях, работавших в сфере такси, сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

В ходе проверок установлено, что фактический собственник и руководитель одной из компаний зарегистрировал ее на подставное лицо и на протяжении полугода скрывал часть полученных от пассажиров денежных средств. Они не отражались в бухгалтерском учете компании. Часть из этих денег шла на выплату водителям зарплаты «в конвертах».

Аналогично и в других компаниях скрывали выручку и платили работникам «в конвертах».

«Серую» зарплату в разное время получали 550 работников трех компаний. Причиненный государству ущерб в виде неперечисленных сумм подоходного налога и обязательных платежей в Фонд соцзащиты населения составил 680 тыс. рублей.

В отношении владельцев компаний-такси Следственным комитетом возбуждены уголовные дела.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2025
валюта курс
EUR 3.5753
USD 3.0383
RUB 3.6379
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.09.2025
валюта курс +/-
USD 3.0383 +0.0006
RUB 3.6379 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5660 3.5740
USD 3.0260 3.0320
RUB 3.6260 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 24.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1810
EUR/RUB 98.4000 98.6000
USD/RUB 83.3000 83.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте