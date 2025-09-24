|О компании
|24.09.2025
|
|
Экономика РБ
РУКОВОДИТЕЛИ ТРЕХ КОМПАНИЙ-ТАКСИ В МИНСКЕ ПЛАТИЛИ ЗАРПЛАТУ ВОДИТЕЛЯМ «В КОНВЕРТЕ»
15:00 24.09.2025
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску пресечена схема выплаты зарплаты «в конвертах» в трех компаниях, работавших в сфере такси, сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
В ходе проверок установлено, что фактический собственник и руководитель одной из компаний зарегистрировал ее на подставное лицо и на протяжении полугода скрывал часть полученных от пассажиров денежных средств. Они не отражались в бухгалтерском учете компании. Часть из этих денег шла на выплату водителям зарплаты «в конвертах».
Аналогично и в других компаниях скрывали выручку и платили работникам «в конвертах».
«Серую» зарплату в разное время получали 550 работников трех компаний. Причиненный государству ущерб в виде неперечисленных сумм подоходного налога и обязательных платежей в Фонд соцзащиты населения составил 680 тыс. рублей.
В отношении владельцев компаний-такси Следственным комитетом возбуждены уголовные дела.
|
|
