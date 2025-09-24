ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ SPACE UNIVERSITY РЕАЛИЗУЮТ В БГУ


14:07 24.09.2025

Программу развития предпринимательских проектов Space University реализуют в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, это двухмесячный комплекс мероприятий для желающих начать предпринимательскую карьеру, реализовать инновационный стартап и приобрести новые знания, навыки и компетенции в области бизнеса. Слушатели программы получат поддержку от экспертов и профильного сообщества, найдут единомышленников и смогут создать собственную команду для продвижения коммерческого проекта.

К участию приглашаются студенты и преподаватели столичных вузов. Для этого необходимо до 29 сентября включительно кратко описать идею будущего стартапа любой направленности и зарегистрироваться по ссылке.

Всего интенсив включает три основных этапа. Заявки участников подробно рассмотрит экспертная комиссия на отборочных презентациях HI-DAY, которые пройдут с 30 сентября по 2 октября. Их организуют в формате трехминутных публичных защит. Оценит работы жюри в составе резидентов Стартап-центра БГУ, опытных менторов и выпускников программы. По итогам первого тура назовут имена авторов, которые продолжат обучение на семинедельном курсе.

Второй этап StartUp Skills запланирован с 6 октября по 20 ноября. Здесь участники посетят лекции и тренинги от специалистов в области маркетинга, аналитики, финансов, IT и PR, а также получат качественные консультации по развитию своих бизнес-идей. Итогом обучения станет подготовка проработанных проектов, готовых к представлению перед партнерами и бизнес-сообществом. Данные стартапы рассмотрят с 28 по 30 ноября на заключительном этапе программы StartUp Generation, где будут определены команды-победители.

Организаторами программы выступают Стартап-центр БГУ и молодежное предпринимательское сообщество StartUp Space BSU.
