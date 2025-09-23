|О компании
|24.09.2025
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПОРЯДКА 28 ТЫС. ВАКАНСИЙ ПРЕДЛОЖАТ НА II РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
13:36 24.09.2025
Порядка 28 тыс. вакансий предложат на II республиканской ярмарке вакансий для пожилых и инвалидов. В этом году она пройдет с 29 сентября по 3 октября во всех регионах страны, сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
По всей стране запланировано проведение 156 «серебряных» ярмарок вакансий.
Собеседования с нанимателями — свои вакансии представят около 2,4 тысяч предприятий из самых разных сфер: промышленность, торговля, сельское хозяйство.
Среди них — «Нафтан», «МАЗ», «Евроторг», «Бабушкина крынка» и многие другие.
Широкий выбор предложений — будет представлено порядка 28 тыс. свободных рабочих мест.
Продолжительность — областных центрах и крупных городах ярмарка будет работать не менее 2 дней.
Правовая поддержка — специалисты проведут консультации по законодательству о занятости, соцобслуживании и пенсионном обеспечении.
Участие общественных объединений инвалидов — их представители также будут на мероприятии.
Интересные факты:
Около 60 процентов инвалидов, имеющих трудовые рекомендации, работают.
Каждый пятый пенсионер в Беларуси продолжает работать.
Результат прошлого года – 129 ярмарок вакансий посетили порядка 5,5 тыс. человек
Каждый третий договорился о дальнейшем трудоустройстве.
|
|
