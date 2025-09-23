ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПОРЯДКА 28 ТЫС. ВАКАНСИЙ ПРЕДЛОЖАТ НА II РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И ИНВАЛИДОВ


13:36 24.09.2025

Порядка 28 тыс. вакансий предложат на II республиканской ярмарке вакансий для пожилых и инвалидов. В этом году она пройдет с 29 сентября по 3 октября во всех регионах страны, сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

По всей стране запланировано проведение 156 «серебряных» ярмарок вакансий.

Собеседования с нанимателями — свои вакансии представят около 2,4 тысяч предприятий из самых разных сфер: промышленность, торговля, сельское хозяйство.

Среди них — «Нафтан», «МАЗ», «Евроторг», «Бабушкина крынка» и многие другие.

Широкий выбор предложений — будет представлено порядка 28 тыс. свободных рабочих мест.

Продолжительность — областных центрах и крупных городах ярмарка будет работать не менее 2 дней.

Правовая поддержка — специалисты проведут консультации по законодательству о занятости, соцобслуживании и пенсионном обеспечении.

Участие общественных объединений инвалидов — их представители также будут на мероприятии.

Интересные факты:

Около 60 процентов инвалидов, имеющих трудовые рекомендации, работают.

Каждый пятый пенсионер в Беларуси продолжает работать.

Результат прошлого года – 129 ярмарок вакансий посетили порядка 5,5 тыс. человек

Каждый третий договорился о дальнейшем трудоустройстве.
