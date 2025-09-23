ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ИННОВАЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ ПРЕДСТАВИТ ОРШАНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД НА ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ. БЕЛАРУСЬ»


13:13 24.09.2025

Оршанский инструментальный завод, входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», представит инновационную продукцию на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая пройдет с 29 сентября по 1 октября в Минском международном выставочном центре «БелЭкспо». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник отдела маркетинга и сбыта ОИЗ Андрей Длугаш.

«В столицу на выставку «ИННОПРОМ. Беларусь» мы привезем новую продукцию для металлообрабатывающей промышленности: сверла, метчики, фрезы из твердого сплава с износостойким покрытием. Современное уникальное оборудование позволяет наносить такое покрытие на всю номенклатуру выпускаемого режущего инструмента, обрабатывать сверхпрочные, закаленные, жаропрочные стали и чугуны, что, соответственно, увеличивает стойкость и срок службы инструмента», — отметил Андрей Длугаш.

Также на выставке предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА» — ОАО «ВИСТАН» и ОАО «СтанкоГомель» — представят рекламные буклеты с информацией о продукции, выпускаемой на этих заводах.
