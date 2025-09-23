|О компании
|24.09.2025
Экономика РБ
В МИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕСТОРАН ЛИВАНСКОЙ КУХНИ
12:08 24.09.2025
В центре Минска открылся ресторан Beirut. Заведение специализируется на халяльном меню с ливанским акцентом.
В белорусской столице растет запрос на халяльную кухню как среди самих белорусов, которым интересно познакомиться с чем-то новым, так и среди гостей из стран Ближнего Востока. Как отмечают в самом ресторане, за 1 неделю работы заведение посетило около 300 человек, а чеки составляли от 20 до 180 рублей. Здесь можно как перекусить настоящими ливанскими лепешками и лимонадами, так и отпраздновать важное событие в кругу семьи и друзей.
В меню Beirut представлен полный цикл блюд: от холодных закусок (мезе и хумуса) до горячего и блюд на мангале (шиштаука, говядины по-ливански и других). В блюдах используются оригинальные специи и продукты из Ливана, десерты заправлены розовой и цветочной водой в ливанских традициях. В ближайших планах заведения – запустить завтраки и банкетное меню.
Beirut расположился в самом центре Минска в здании 17 века по адресу Интернациональная, 19. Ресторан имеет 3 зала и 56 посадочных мест. Атмосферу заведения создала команда из Ливана. Тематику поддерживают восточные орнаменты и бисерные люстры ручной работы, натуральные материалы в отделке, декор, картины и гравюры на ливанскую тематику, музыка и другие составляющие. Изюминкой интерьера стало настоящее оливковое дерево – один из символов Средиземноморья.
