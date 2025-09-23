ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕСТОРАН ЛИВАНСКОЙ КУХНИ


12:08 24.09.2025

В центре Минска открылся ресторан Beirut. Заведение специализируется на халяльном меню с ливанским акцентом.

В белорусской столице растет запрос на халяльную кухню как среди самих белорусов, которым интересно познакомиться с чем-то новым, так и среди гостей из стран Ближнего Востока. Как отмечают в самом ресторане, за 1 неделю работы заведение посетило около 300 человек, а чеки составляли от 20 до 180 рублей. Здесь можно как перекусить настоящими ливанскими лепешками и лимонадами, так и отпраздновать важное событие в кругу семьи и друзей.

В меню Beirut представлен полный цикл блюд: от холодных закусок (мезе и хумуса) до горячего и блюд на мангале (шиштаука, говядины по-ливански и других). В блюдах используются оригинальные специи и продукты из Ливана, десерты заправлены розовой и цветочной водой в ливанских традициях. В ближайших планах заведения – запустить завтраки и банкетное меню.

Beirut расположился в самом центре Минска в здании 17 века по адресу Интернациональная, 19. Ресторан имеет 3 зала и 56 посадочных мест. Атмосферу заведения создала команда из Ливана. Тематику поддерживают восточные орнаменты и бисерные люстры ручной работы, натуральные материалы в отделке, декор, картины и гравюры на ливанскую тематику, музыка и другие составляющие. Изюминкой интерьера стало настоящее оливковое дерево – один из символов Средиземноморья.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2025
валюта курс
EUR 3.5854
USD 3.0377
RUB 3.6381
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5750 -0.0085
USD 3.0377 -0.0025
RUB 3.6381 +0.005
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5660 3.5740
USD 3.0260 3.0320
RUB 3.6260 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 24.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1810
EUR/RUB 98.4000 98.6000
USD/RUB 83.3000 83.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте