Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко представил коллективу администрации СЭЗ «Гомель-Ратон» нового главу, сообщает пресс-служба СЭЗ.

На эту должность Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.09.2025 №503 назначен Лебедь Дмитрий Валентинович, до этого занимавший должность главы администрации Центрального района Гомеля.

«Свободная экономическая зона имеет серьезный вес в области, всегда идет на шаг впереди. При Антонине Изотовне созданы необходимые условия, в состав входит 63 предприятия, в том числе иностранных. Стоит задача и дальше развиваться по всем направлениям. Подходы определены, дальнейший путь понятен. Впереди большое будущее», – подчеркнул глава региона.

Губернатор поздравил Дмитрия Валентиновича со вступлением в должность, пожелал дальнейшего развития свободной экономической зоне с новым руководителем и вручил Благодарность облисполкома Антонине Ежовой, которая работала в администрации СЭЗ «Гомель-Ратон» двадцать лет, из них пятнадцать – возглавляла коллектив.