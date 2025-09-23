|О компании
|24.09.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН»
11:40 24.09.2025
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко представил коллективу администрации СЭЗ «Гомель-Ратон» нового главу, сообщает пресс-служба СЭЗ.
На эту должность Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.09.2025 №503 назначен Лебедь Дмитрий Валентинович, до этого занимавший должность главы администрации Центрального района Гомеля.
«Свободная экономическая зона имеет серьезный вес в области, всегда идет на шаг впереди. При Антонине Изотовне созданы необходимые условия, в состав входит 63 предприятия, в том числе иностранных. Стоит задача и дальше развиваться по всем направлениям. Подходы определены, дальнейший путь понятен. Впереди большое будущее», – подчеркнул глава региона.
Губернатор поздравил Дмитрия Валентиновича со вступлением в должность, пожелал дальнейшего развития свободной экономической зоне с новым руководителем и вручил Благодарность облисполкома Антонине Ежовой, которая работала в администрации СЭЗ «Гомель-Ратон» двадцать лет, из них пятнадцать – возглавляла коллектив.
