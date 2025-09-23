|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СОТРУДНИКИ МАРТ ПРЕДОТВРАТИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ БОЛЕЕ 240 ЗАПРЕЩЕННЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
11:13 24.09.2025
Сотрудниками Министерства антимонопольного регулирования и торговли предотвращена реализация более 240 запрещенных косметических средств торговой марки Nivea.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, нарушения установлены у 17 субъектов, осуществляющих деятельность на Центральном рынке Гродненского облпотребобщества, Гомельском центральном рынке, рынках "Давыдовский", "Прудковский" (г. Гомель), открытом рынке ТЦ "Экспобел", рынке "Новый Лебяжий" (Минский район).
Субъектам выданы требования о запрете реализации запрещенной продукции и предписания о запрете реализации товаров с истекшим сроком годности.
На открытом рынке ТЦ "Экспобел" также установлено предложение к реализации индивидуальным предпринимателем шоколада Toblerone, Happy Hippo и Chaleau без информации, обязательной для потребителя (вся информация на товаре указана на иностранном языке), в отношении которого постановлением Совета Министров № 700 установлен ряд ограничений. ИП выдана рекомендация для устранения нарушений.
Соответствующие материалы направлены в ИМНС по месту постановки субъектов на учет, ГТК и администрациям рынков.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2025
Курсы в банках
на 24.09.2025
Конвертация в банках
на 24.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте