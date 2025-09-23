Сотрудниками Министерства антимонопольного регулирования и торговли предотвращена реализация более 240 запрещенных косметических средств торговой марки Nivea.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, нарушения установлены у 17 субъектов, осуществляющих деятельность на Центральном рынке Гродненского облпотребобщества, Гомельском центральном рынке, рынках "Давыдовский", "Прудковский" (г. Гомель), открытом рынке ТЦ "Экспобел", рынке "Новый Лебяжий" (Минский район).

Субъектам выданы требования о запрете реализации запрещенной продукции и предписания о запрете реализации товаров с истекшим сроком годности.

На открытом рынке ТЦ "Экспобел" также установлено предложение к реализации индивидуальным предпринимателем шоколада Toblerone, Happy Hippo и Chaleau без информации, обязательной для потребителя (вся информация на товаре указана на иностранном языке), в отношении которого постановлением Совета Министров № 700 установлен ряд ограничений. ИП выдана рекомендация для устранения нарушений.

Соответствующие материалы направлены в ИМНС по месту постановки субъектов на учет, ГТК и администрациям рынков.