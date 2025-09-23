ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 9,020 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


11:00 24.09.2025

В Беларуси на 24 сентября намолочено 9,020 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2 262 млн.тонн, Гродненская – 1 746 млн.тонн, Брестская – 1 688 млн.тонн, Могилевская – 1 268 млн.тонн, Гомельская – 1 052 млн.тонн, Витебская – 1,004 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 99 % площадей, что составляет 2 403 тысяч гектаров

Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,2 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 672 тысяч тонн – 96 % от плана

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 804 тыс.га или 54 % запланированного

Заготовлено льнотресты 112 тысяч тонн, урожайностью 45,4 ц/га, что выше прошлогодней на 11,6 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 35 % площадей, что составляет 330 тысячи гектаров

Заготовлено сена 520 тыс.тонн – 72% плана. Сенажа – 13 млн. 582 тыс. тонн – 97% плана. Силоса - 7 млн. 559 тыс.тонн - 37% плана.

Травяных кормов заготовлено 6 млн. 148 тыс.тонн – 61% плана

Сахарная свекла убрана с 30% площадей, что составляет 32 тысячи гектаров. Накопано 1 миллион 517 тысяч тонн корнеплода, урожайностью выше прошлогодней на 23,1 ц/га

Картофеля в стране накопано 290 тысяч тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней на 16,8 ц/га

Всего овощей, выращенных в открытом грунте по стране собрано 48 тысяч тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 40%.
