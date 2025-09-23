|О компании
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СОСТАВУ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
10:27 24.09.2025
Александр Лукашенко принял кадровые решения по составу Правления Национального банка. Соответствующий указ №341 Глава государства подписал 23 сентября, сообщает пресс-служба президента.
Членами Правления Нацбанка назначены Денис Горегляд, Татьяна Жданова, Илона Ледницкая, Дмитрий Мурин и Александр Шевко.
Елена Машнина освобождена от должности члена Правления Национального банка.
