НА ГОМЕЛЬЩИНЕ УПРАЗДНЕНЫ 4 СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА

10:18 24.09.2025 В Чечерском районе Гомельской области упразднен ряд сельских населенных пунктов. Это закреплено решением Чечерского районного Совета депутатов от 18 сентября 2025 г. № 77. Как сообщает Национальный правовой портал, решение касается поселка Алексеевка Ровковичского сельсовета, а также поселков Безбожник, Заручье, Калинино Полесского сельсовета. Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь». Решение вступает в силу с 24 сентября 2025 г.