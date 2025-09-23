|О компании
|24.09.2025
Экономика РБ
НА ГОМЕЛЬЩИНЕ УПРАЗДНЕНЫ 4 СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА
10:18 24.09.2025
В Чечерском районе Гомельской области упразднен ряд сельских населенных пунктов. Это закреплено решением Чечерского районного Совета депутатов от 18 сентября 2025 г. № 77.
Как сообщает Национальный правовой портал, решение касается поселка Алексеевка Ровковичского сельсовета, а также поселков Безбожник, Заручье, Калинино Полесского сельсовета.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».
Решение вступает в силу с 24 сентября 2025 г.
