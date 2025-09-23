В Беларусь намеревались незаконно ввезти для последующий реализации три партии товаров иностранного производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, факты нарушения законодательства установили при проведении специальных мероприятий на белорусско-российском участке границы сотрудники Оперативной и Гомельской таможен.

Минские таможенники остановили для проверки в Пуховичском районе грузовик с крупной партией различных товаров - от одежды и обуви до электромопеда и квадроциклов. Всего в транспортном средстве находилось 26,5 тыс. единиц общей стоимостью порядка 1,5 млн. бел. рублей. Представленные водителем документы на товар оказались недействительными.

В Буда-Кошелевском и Рогачевском районах гомельские таможенники остановили еще два микроавтобуса с прицепами, в которых также перемещались товары иностранного производства. В одном - 2,5 тыс. единиц одежды, обуви, продуктов питания, игрушек для животных и другого стоимостью свыше 160 тыс. бел. рублей. Во втором - более тысячи схожих товаров на сумму свыше 32 тыс. бел. рублей. У водителей этих транспортных средств отсутствовали какие-либо документы для транспортировки.

Согласно имеющимся сведениям, товары были ввезены на территорию ЕАЭС без таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей.

В отношении перевозчиков, юридического лица и индивидуальных предпринимателей из Беларуси, таможни начали административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь.

Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.