ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕВАЛИСЬ НЕЗАКОННО ВВЕЗТИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ТРИ ПАРТИИ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ


10:17 24.09.2025

В Беларусь намеревались незаконно ввезти для последующий реализации три партии товаров иностранного производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, факты нарушения законодательства установили при проведении специальных мероприятий на белорусско-российском участке границы сотрудники Оперативной и Гомельской таможен.

Минские таможенники остановили для проверки в Пуховичском районе грузовик с крупной партией различных товаров - от одежды и обуви до электромопеда и квадроциклов. Всего в транспортном средстве находилось 26,5 тыс. единиц общей стоимостью порядка 1,5 млн. бел. рублей. Представленные водителем документы на товар оказались недействительными.

В Буда-Кошелевском и Рогачевском районах гомельские таможенники остановили еще два микроавтобуса с прицепами, в которых также перемещались товары иностранного производства. В одном - 2,5 тыс. единиц одежды, обуви, продуктов питания, игрушек для животных и другого стоимостью свыше 160 тыс. бел. рублей. Во втором - более тысячи схожих товаров на сумму свыше 32 тыс. бел. рублей. У водителей этих транспортных средств отсутствовали какие-либо документы для транспортировки.

Согласно имеющимся сведениям, товары были ввезены на территорию ЕАЭС без таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей.

В отношении перевозчиков, юридического лица и индивидуальных предпринимателей из Беларуси, таможни начали административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь.

Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2025
валюта курс
EUR 3.5854
USD 3.0377
RUB 3.6381
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5750 -0.0085
USD 3.0377 -0.0025
RUB 3.6381 +0.005
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.5750
USD 3.0220 3.0300
RUB 3.6250 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 24.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 98.3000 98.6000
USD/RUB 83.2000 83.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте