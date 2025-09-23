ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОСТАВИЛА 5,1%


09:01 24.09.2025

За январь-июль 2025 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 6,0%, рентабельность продаж – 5,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 августа 2025 г. составила 5200,9 млн. рублей, в том числе просроченная – 1055 млн. рублей, или 20,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2025 г. составила 8892,9 млн. рублей, в том числе просроченная – 1322,7 млн. рублей, или 14,9% от общего объема кредиторской задолженности.
