Экономика РБ


КГК БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ НЕДОСТАТКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ


17:35 23.09.2025

Комитетом госконтроля Брестской области выявлены недостатки при подготовке организаций ЖКХ к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Так, в многоквартирных жилых домах Пружанского и Жабинковского районов установлены факты повреждения тепловой изоляции трубопроводов системы отопления, что в отопительный период повлекло бы потери тепловой энергии и рост затрат организаций ЖКХ.

Устранение выявленных дефектов не требовало значительных финансовых и трудовых затрат. Однако работы по устранению недостатков проведены только после вмешательства КГК. Причем, например, в жилом доме в д.Оранчицы были выполнены в тот же день.

Также установлены факты элементарной бесхозяйственности: территории отдельных котельных не были обкошены и заросли сорняками; вне оборудованных площадок находился металлолом и строительный мусор; приемники для золы от сжигания местных видов топлива были заполнены бытовым мусором и др.

По этим фактам в кратчайшие сроки приняты меры реагирования.
