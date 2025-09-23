|О компании
|23.09.2025
Экономика РБ
КГК БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ НЕДОСТАТКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
17:35 23.09.2025
Комитетом госконтроля Брестской области выявлены недостатки при подготовке организаций ЖКХ к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
Так, в многоквартирных жилых домах Пружанского и Жабинковского районов установлены факты повреждения тепловой изоляции трубопроводов системы отопления, что в отопительный период повлекло бы потери тепловой энергии и рост затрат организаций ЖКХ.
Устранение выявленных дефектов не требовало значительных финансовых и трудовых затрат. Однако работы по устранению недостатков проведены только после вмешательства КГК. Причем, например, в жилом доме в д.Оранчицы были выполнены в тот же день.
Также установлены факты элементарной бесхозяйственности: территории отдельных котельных не были обкошены и заросли сорняками; вне оборудованных площадок находился металлолом и строительный мусор; приемники для золы от сжигания местных видов топлива были заполнены бытовым мусором и др.
По этим фактам в кратчайшие сроки приняты меры реагирования.
