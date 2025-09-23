Платежная система Белкарт запустила проект «Арт от Белкарт. Культурный код» с серией мастер-классов по народным ремеслам и искусству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белкарт, они станут частью инициативы «Музеи Беларуси вместе с Белкарт» и будут проводиться совместно с Минским областным центром народного творчества. Их участников бесплатно обучат разным техникам – от набиванки до вытинанки.

Проект объединит разные поколения и поддержит народное искусство. Миссия – показать, что традиции способны жить и развиваться в современном стиле.

«Проект «Арт от Белкарт. Культурный код» создан для того, чтобы показать: культурное наследие Беларуси – это не только музейные экспонаты, но и живое искусство, которое можно изучать, практиковать и бережно передавать дальше», – раскрывают идею в Белкарт.

Участники мастер-классов познакомятся с традиционными ремеслами, попробуют себя в роли мастеров и создадут собственные изделия. Каждое можно будет забрать домой – как память о событии и как личный вклад в сохранение культурного кода Беларуси.

Проект продлится до конца этого года и будет включать серию мастер-классов по разным тематикам: ткачество, лозоплетение, набиванка, писанка, керамика, вытинанка и др. Занятия будут проходить в галерее Минского областного центра народного творчества. Принять в них участие можно бесплатно.

«Беларусь богата ремесленными традициями. Но если они останутся только в книгах или витринах музеев, они перестанут жить. Мы хотим, чтобы люди почувствовали эту живую связь. Чтобы они уходили с мастер-классов не только с готовым изделием, но и с ощущением сопричастности к культуре», – отмечают сотрудники Минского областного центра народного творчества.

Первое знакомство с проектом прошло 13 и 14 сентября на фестивале «Арт от Белкарт» в Лидбир Дворе. Фестиваль объединил разные форматы: кино, мастер-классы, лекции, живую музыку. Все желающие могли погрузиться в атмосферу проекта и убедиться, что традиции могут быть современными.

«Белкарт всегда стремится быть ближе к людям, их интересам и ценностям. Поддержка культуры – это наш осознанный выбор. Мы верим, что традиции нужно не только сохранять, но и делать их частью современной жизни. Так рождается синергия прошлого и будущего, в которой есть место каждому», – дополняют в платежной системе. – Традиции – это система знаков и смыслов, которую можно «считать» и «переписать». Каждый мастер-класс предоставит возможность «расшифровать» этот код. Участники не только узнают историю ремесла, но и проживут ее лично, создав вещь своими руками. Это уникальный опыт и приглашение к диалогу и совместному творчеству».