ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛКАРТ ЗАПУСТИЛ АРТ-МАРАФОН МАСТЕР-КЛАССОВ ПО БЕЛОРУССКИМ РЕМЕСЛАМ


15:46 23.09.2025

Платежная система Белкарт запустила проект «Арт от Белкарт. Культурный код» с серией мастер-классов по народным ремеслам и искусству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белкарт, они станут частью инициативы «Музеи Беларуси вместе с Белкарт» и будут проводиться совместно с Минским областным центром народного творчества. Их участников бесплатно обучат разным техникам – от набиванки до вытинанки.

Проект объединит разные поколения и поддержит народное искусство. Миссия – показать, что традиции способны жить и развиваться в современном стиле.

«Проект «Арт от Белкарт. Культурный код» создан для того, чтобы показать: культурное наследие Беларуси – это не только музейные экспонаты, но и живое искусство, которое можно изучать, практиковать и бережно передавать дальше», – раскрывают идею в Белкарт.

Участники мастер-классов познакомятся с традиционными ремеслами, попробуют себя в роли мастеров и создадут собственные изделия. Каждое можно будет забрать домой – как память о событии и как личный вклад в сохранение культурного кода Беларуси.

Проект продлится до конца этого года и будет включать серию мастер-классов по разным тематикам: ткачество, лозоплетение, набиванка, писанка, керамика, вытинанка и др. Занятия будут проходить в галерее Минского областного центра народного творчества. Принять в них участие можно бесплатно.

«Беларусь богата ремесленными традициями. Но если они останутся только в книгах или витринах музеев, они перестанут жить. Мы хотим, чтобы люди почувствовали эту живую связь. Чтобы они уходили с мастер-классов не только с готовым изделием, но и с ощущением сопричастности к культуре», – отмечают сотрудники Минского областного центра народного творчества.

Первое знакомство с проектом прошло 13 и 14 сентября на фестивале «Арт от Белкарт» в Лидбир Дворе. Фестиваль объединил разные форматы: кино, мастер-классы, лекции, живую музыку. Все желающие могли погрузиться в атмосферу проекта и убедиться, что традиции могут быть современными.

«Белкарт всегда стремится быть ближе к людям, их интересам и ценностям. Поддержка культуры – это наш осознанный выбор. Мы верим, что традиции нужно не только сохранять, но и делать их частью современной жизни. Так рождается синергия прошлого и будущего, в которой есть место каждому», – дополняют в платежной системе. – Традиции – это система знаков и смыслов, которую можно «считать» и «переписать». Каждый мастер-класс предоставит возможность «расшифровать» этот код. Участники не только узнают историю ремесла, но и проживут ее лично, создав вещь своими руками. Это уникальный опыт и приглашение к диалогу и совместному творчеству».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2025
валюта курс
EUR 3.5854
USD 3.0377
RUB 3.6381
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5750 -0.0085
USD 3.0377 -0.0025
RUB 3.6381 +0.005
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5680 3.5750
USD 3.0250 3.0300
RUB 3.6270 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 23.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1820
EUR/RUB 98.2000 98.5000
USD/RUB 83.2000 83.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте