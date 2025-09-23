ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МТС ПРИСОЕДИНИЛСЯ К НЕДЕЛЕ МОБИЛЬНОСТИ И ПРОВЕЛ ЭКОЧЕЛЛЕНДЖ


15:44 23.09.2025

Мобильный оператор МТС присоединился к Неделе мобильности, которая прошла в Беларуси с 16 по 22 сентября и была приурочена ко Всемирному дню без автомобиля. Сотрудники мобильного оператора устроили экочеллендж, личным примером демонстрируя стремление к экологической осознанности. Акция стала частью масштабного движения за чистый воздух и заботу о здоровье.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, #экодвижМТС прошел во второй раз. Около 100 сотрудников МТС на неделю отказались от личного автомобиля в пользу альтернативных способов передвижения: велосипеда, самоката, общественного транспорта и пеших прогулок. К инициативе также присоединились партнеры по аренде электросамокатов и велосипедов, предоставив специальные условия для участников.

Сотрудники, которые активно участвовали в экочеллендже и делились снимками в соцсетях, стали голосом компании МТС «за чистый воздух и заботу о здоровье». Подобные акции помогают снизить углеродный след и вдохновляют других на экологически осознанное поведение.

«Это не разовая акция, а экологичный стиль жизни компании. Экологичная мобильность — осознанный выбор в пользу устойчивого будущего. И мы рады поддерживать инициативы, которые побуждают менять привычки, задумываться об экологии и делать города комфортнее для жизни», — комментирует руководитель группы внутренних коммуникаций компании МТС Вероника Малахова.

В рамках экологической повестки МТС на регулярной основе оценивает воздействие на окружающую среду, а также контролирует рациональное потребление ресурсов, организует вторичное использование материалов, минимизирует бумажный документооборот. В минувшем году компания также представила свой опыт в деле сохранения окружающей среды — коллекцию мерча из потерявших актуальность рекламных баннеров.

Справка:

Неделя мобильности — кампания, направленная на привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с влиянием автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье человека. Ее цель — поощрить использование альтернативных способов передвижения. Информационная кампания проводится ежегодно ко Всемирному дню без автомобиля.
