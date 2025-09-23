ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ СФОРМИРОВАТЬ В НАЦБАНКЕ ГРУППУ, КОТОРАЯ БУДЕТ АНАЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ В ЭКОНОМИКЕ


14:35 23.09.2025

Александр Лукашенко поручил сформировать в Национальном банке группу, которая будет анализировать ситуацию в экономике. Об этом он заявил, принимая с докладом премьер-министра Александра Турчина, сообщает пресс-служба президента.

«Хочу, чтобы вы знали, чтобы не было тут никакой ревности. Я попросил бывшего премьера (бывших же не бывает) - молодой человек, образованный, опытный, чтобы он (речь о Романе Головченко, который сейчас возглавляет Нацбанк. - Прим.) создал группу у себя в Национальном банке. А такие люди есть в Национальном банке - умные, грамотные, знающие экономику. И чтобы они помогали параллельно с Комитетом госконтроля. Потому что не совсем функция Комитета госконтроля, знаешь, чем он должен заниматься. Чтобы они меня информировали и анализировали ситуацию в экономике. А по деньгам же видно все. Ты же экономист, понимаешь», - сказал Александр Лукашенко.

«Поэтому без всяких обид. Я Головченко попросил: "Сформируй мне такую группу в Национальном банке, ты ее руководитель и объективно мне должен анализировать и докладывать. Потому что мое впечатление - это одно. А то - специалисты. Это, конечно, не закрытая будет информация. Премьер должен ее видеть и будет видеть», - добавил белорусский лидер.
