Экономика РБ


ТУРЧИН: ФЕРМЕРАМ В БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЮТ КРЕДИТЫ НА КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ


14:05 23.09.2025

Фермерам в Беларуси предлагают кредиты на комфортных условиях. Об этом 23 сентября 2025 года заявил журналистам премьер-министр Беларуси Александр Турчин по итогам доклада президенту, сообщает Telegram-канал Правительства.

Александр Турчин, говоря о формуле справедливого ценообразования, в качестве примера упомянул о неурожае яблок, что было обусловлено неблагоприятными погодными условиями. Например, в одном из фермерских хозяйств в Молодечненском районе, где Александр Турчин недавно побывал, урожай яблок составит лишь десятую часть от прошлогоднего

«Но есть затраты, постоянные издержки. Сад нельзя не обрабатывать, не ухаживать за ним. То есть ты затраты несешь те же, что и в прошлом году, но распределяешь их не на 3 тыс. т, а на 300 т, - привел пример глава Правительства. - Поэтому себестоимость яблока, очевидно, не может быть такой, как в прошлом году. Фермер труд вложил, и он должен это яблоко вложить хотя бы себе не в убыток, не зарабатывая сумасшедшей прибыли»

«Мы понимаем, что в целом в стране порядка 40% от уровня прошлого года объем производства яблок. Правительство приняло все решения. В том числе мы сейчас запускаем для фермеров продукт банковский. Для того, чтобы те, у кого сложная ситуация со своим бизнесом, могли до следующего года взять на комфортных условиях кредитные ресурсы, чтобы они могли дотянуть до следующего урожая», - заявил премьер
