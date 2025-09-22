Экономика Беларуси с учетом геополитических условий развивается очень даже неплохо. Об этом 23 сентября 2025 года заявил журналистам премьер-министр Беларуси Александр Турчин по итогам доклада президенту, сообщает Telegram-канал Правительства.

«Если смотреть глобальные, геополитические условия, у нас все очень даже неплохо. Экономика растет. Может, не такими темпами, как хотелось. Но, на мой взгляд, к какой-то сбалансированности мы пришли», - отметил премьер.

Глава Правительства, в частности, отметил работу аграриев в нынешнем году. Страна рассчитывает получить рекордный урожай зерновых

«Мы будем иметь один из самых высоких урожаев в нашей истории. Растет животноводство. Продукты будут, переработка идет, экспорт есть», - отметил Александр Турчин.

Что касается диверсификации поставок, то премьер назвал это сложнейшей задачей, которая стоит перед Правительством, но она постепенно решается. Темп роста экспорта товаров и услуг в этом году составляет 101,2%

«Не может не радовать опережающий темп роста экспорта услуг. Структура экономики в развитых странах подразумевает удельный вес услуг в ВВП больше, чем в Беларуси», - сказал премьер.

В этом плане Александр Турчин отметил перспективы развития таких направлений, как туризм или IT-сектор, чему на государственном уровне уделяется большое внимание. И в целом ставится приоритетом более активное развитие сферы услуг