|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ТУРЧИН: ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИВАЕТСЯ ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕПЛОХО
13:42 23.09.2025
Экономика Беларуси с учетом геополитических условий развивается очень даже неплохо. Об этом 23 сентября 2025 года заявил журналистам премьер-министр Беларуси Александр Турчин по итогам доклада президенту, сообщает Telegram-канал Правительства.
«Если смотреть глобальные, геополитические условия, у нас все очень даже неплохо. Экономика растет. Может, не такими темпами, как хотелось. Но, на мой взгляд, к какой-то сбалансированности мы пришли», - отметил премьер.
Глава Правительства, в частности, отметил работу аграриев в нынешнем году. Страна рассчитывает получить рекордный урожай зерновых
«Мы будем иметь один из самых высоких урожаев в нашей истории. Растет животноводство. Продукты будут, переработка идет, экспорт есть», - отметил Александр Турчин.
Что касается диверсификации поставок, то премьер назвал это сложнейшей задачей, которая стоит перед Правительством, но она постепенно решается. Темп роста экспорта товаров и услуг в этом году составляет 101,2%
«Не может не радовать опережающий темп роста экспорта услуг. Структура экономики в развитых странах подразумевает удельный вес услуг в ВВП больше, чем в Беларуси», - сказал премьер.
В этом плане Александр Турчин отметил перспективы развития таких направлений, как туризм или IT-сектор, чему на государственном уровне уделяется большое внимание. И в целом ставится приоритетом более активное развитие сферы услуг
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2025
Курсы в банках
на 23.09.2025
Конвертация в банках
на 23.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте