Производство аксиально-поршневых гидравлических насосов запустили в Пинске. СП ООО «Гидравлическая объединенная компания» создано при участии ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и АО «ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА»

Проектная мощность - выпуск 5,5 тысяч насосов и запасных частей в год

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, это уникальное для Беларуси производство, продукция которого будет востребована у флагманов машиностроения БелАЗ, Гомсельмаш и МТЗ и др

Создание подобного совместного предприятия позволит не только сформировать собственную конструкторско-технологическую школу, развивать новые востребованные компетенции, но и снизить зависимость от иностранных поставщиков, повысив импортонезависимость отечественной машиностроительной отрасли.

Первая поставка данного оборудования состоится уже в октябре