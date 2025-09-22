|О компании
|23.09.2025
|
Экономика РБ
ПРОИЗВОДСТВО АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ НАСОСОВ ЗАПУСТИЛИ В ПИНСКЕ
13:30 23.09.2025
Производство аксиально-поршневых гидравлических насосов запустили в Пинске. СП ООО «Гидравлическая объединенная компания» создано при участии ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и АО «ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА»
Проектная мощность - выпуск 5,5 тысяч насосов и запасных частей в год
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, это уникальное для Беларуси производство, продукция которого будет востребована у флагманов машиностроения БелАЗ, Гомсельмаш и МТЗ и др
Создание подобного совместного предприятия позволит не только сформировать собственную конструкторско-технологическую школу, развивать новые востребованные компетенции, но и снизить зависимость от иностранных поставщиков, повысив импортонезависимость отечественной машиностроительной отрасли.
Первая поставка данного оборудования состоится уже в октябре
