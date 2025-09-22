В январе-августе 2025 г. в Могилевской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2444 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-августом 2024 г. в сопоставимых ценах на 7,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2233,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 11% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 144,5 тыс. тонн, молока – 518,6 тыс. тонн. Яиц получено 292,8 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,2% молока и 86,6% производства яиц.

На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 470,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 162,2 тыс. голов. Численность свиней составила 198,9 тыс. голов.

На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 94,3% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2024 г. – 98,1%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1090,5 тыс. тонн, что на 43% больше, чем на соответствующую дату 2024 года, при средней урожайности 33,2 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 сентября 2024 г. – 23,9 центнера).

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 924,9 тыс. тонн кормовых единиц (на 11,1% больше, чем на 1 сентября 2024 г.), из них кормов из трав – 568,1 тыс. тонн (на 6,4% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 17,2 центнера кормовых единиц (на 16,2% больше), кормов из трав – 16,1 центнера (на 13,4% больше).