Экономика РБ


ГОССТАНДАРТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ-2025


12:59 23.09.2025

Госстандарт утвердил изменение № 4 к плану государственной стандартизации Республики Беларусь на 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, изменение сформировано на основании предложений-заявок, поступивших от Министерства сельского хозяйства и продовольствия, концерна «Беллесбумпром», БелГИСС, БелГИМ, Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, Межотраслевой хозрасчетной лаборатории по нормированию и экономии драгоценных металлов и драгоценных камней, Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов, ООО «Медватфарм», РУП «СТРОЙТЕХНОРМ».

Согласно изменению № 4, будет дополнительно разработано девять государственных стандартов и изменений к действующим стандартам, касающимся фруктовых соков, электроустановок зданий, энергоаудита, услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин.

Также в перечень стандартов для проверки научно-технического уровня добавлены шесть государственных стандартов, которые распространяются на древесно-стружечные плиты, отдельные виды строительных материалов, каталожные листы продукции.

Кроме этого, отдельные темы, предусмотренные в плане, откорректированы.
