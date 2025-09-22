|О компании
|23.09.2025
|
|
Экономика РБ
ГОССТАНДАРТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ-2025
12:59 23.09.2025
Госстандарт утвердил изменение № 4 к плану государственной стандартизации Республики Беларусь на 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, изменение сформировано на основании предложений-заявок, поступивших от Министерства сельского хозяйства и продовольствия, концерна «Беллесбумпром», БелГИСС, БелГИМ, Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, Межотраслевой хозрасчетной лаборатории по нормированию и экономии драгоценных металлов и драгоценных камней, Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов, ООО «Медватфарм», РУП «СТРОЙТЕХНОРМ».
Согласно изменению № 4, будет дополнительно разработано девять государственных стандартов и изменений к действующим стандартам, касающимся фруктовых соков, электроустановок зданий, энергоаудита, услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин.
Также в перечень стандартов для проверки научно-технического уровня добавлены шесть государственных стандартов, которые распространяются на древесно-стружечные плиты, отдельные виды строительных материалов, каталожные листы продукции.
Кроме этого, отдельные темы, предусмотренные в плане, откорректированы.
|
|
