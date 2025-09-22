Экономика РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС НА 0,9%

11:30 23.09.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-август 2025 г. в текущих ценах составил 13860 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах 100,9% к уровню января-августа 2024 г.