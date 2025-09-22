ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС НА 0,9%


11:30 23.09.2025

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-август 2025 г. в текущих ценах составил 13860 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах 100,9% к уровню января-августа 2024 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.09.2025
валюта курс
EUR 3.5799
USD 3.0402
RUB 3.6331
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5835 +0.0135
USD 3.0402 -0.0028
RUB 3.6331 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5680 3.5750
USD 3.0250 3.0300
RUB 3.6270 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 23.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1820
EUR/RUB 98.2000 98.5000
USD/RUB 83.2000 83.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
