Министерство связи и информатизации Республики Беларусь проводит профессиональное обсуждение двух проектов профессиональных стандартов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи, проводится обсуждение следующих проектов профстандартов:

Проект профессионального стандарта (ссылка с переходом) «Техническая поддержка абонентов оператора электросвязи» и пояснительная записка к нему с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников необходимых при выполнении комплекса мер по улучшению и восстановлению работоспособности услуг электросвязи, предоставляемых абонентам оператором связи;

Проект профессионального стандарта «Оператор почтовой связи» и пояснительная записка к нему с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников необходимых при выполнении работ по обеспечению своевременного и качественного приема, обработки, отправки всех видов почтовых отправлений, печатных средств массовой информации, условных ценностей и наличных денег, оказание почтовых, непрофильных и иных услуг пользователям, а также учет кассовых операций.

В ходе профессионального обсуждения проекта профессионального стандарта рассмотрению подлежат:

достаточность количества, правильность формулировки содержания обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий в проекте профессионального стандарта;

обоснованность и достаточность необходимых умений, навыков и знаний для выполнения работником соответствующих трудовых функций и трудовых действий;

обоснованность требований к образованию работника, стажу работы;

правильность установления наименований профессий рабочих (должностей служащих);

иная информация, содержащаяся в проекте профессионального стандарта.

Замечания (предложения) по проектам просим направлять на электронные адреса:

«Техническая поддержка абонентов оператора электросвязи» – и ;

«Оператор почтовой связи» – и .