|23.09.2025
Экономика РБ
МИНСВЯЗИ ПРОВОДИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОФСТАНДАРТОВ
10:31 23.09.2025
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь проводит профессиональное обсуждение двух проектов профессиональных стандартов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи, проводится обсуждение следующих проектов профстандартов:
Проект профессионального стандарта (ссылка с переходом) «Техническая поддержка абонентов оператора электросвязи» и пояснительная записка к нему с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников необходимых при выполнении комплекса мер по улучшению и восстановлению работоспособности услуг электросвязи, предоставляемых абонентам оператором связи;
Проект профессионального стандарта «Оператор почтовой связи» и пояснительная записка к нему с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников необходимых при выполнении работ по обеспечению своевременного и качественного приема, обработки, отправки всех видов почтовых отправлений, печатных средств массовой информации, условных ценностей и наличных денег, оказание почтовых, непрофильных и иных услуг пользователям, а также учет кассовых операций.
В ходе профессионального обсуждения проекта профессионального стандарта рассмотрению подлежат:
достаточность количества, правильность формулировки содержания обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий в проекте профессионального стандарта;
обоснованность и достаточность необходимых умений, навыков и знаний для выполнения работником соответствующих трудовых функций и трудовых действий;
обоснованность требований к образованию работника, стажу работы;
правильность установления наименований профессий рабочих (должностей служащих);
иная информация, содержащаяся в проекте профессионального стандарта.
Замечания (предложения) по проектам просим направлять на электронные адреса:
«Техническая поддержка абонентов оператора электросвязи» – и ;
«Оператор почтовой связи» – и .
