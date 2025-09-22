Крупнейший белорусский онлайн-гипермаркет 21vek.by запустил проект 21vek.by СТРОЙ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь заказать тяжелые стройматериалы в Минске и районе стало так же просто, как бытовую технику или мебель. В рамках проекта был открыт новый комплекс ангарных объектов для хранения и продажи продукции, приобрести нужные товары можно онлайн и с доставкой.

Причиной для запуска проекта 21vek.by СТРОЙ стало появление в ассортименте онлайн-гипермаркета тяжелых стройматериалов. Теперь частные покупатели и профессиональные бригады могут заказать онлайн кирпичи, керамзитные и газосиликатные блоки, тротуарную плитку, металлопрофиль, металлочерепицу, металлопрокат и шифер. Расширился ассортимент и по уже представленным категориям: появились новые виды гипсокартона, пиломатериалов, строительных смесей, утеплителя, ограждений и другой продукции. Весь список доступных товаров можно изучить в специальном разделе на сайте магазина: https://www.21vek.by/construction/

Новый комплекс расположен в Минске, на улице Казинца, 6Ак3. Он включает сеть шатровых ангаров, складское помещение и торговый павильон, который также выполняет функцию пункта выдачи заказов 21vek.by.

Для посетителей на площадке будут размещены крупноформатные стенды с образцами блоков, кирпичей, пиломатериалов, кровли, кабельной продукции. А внутри торгового павильона можно ознакомиться с образцами красок, стеновых панелей, напольных покрытий, розеток, выключателей, а также приобрести популярные сопутствующие товары – малярный инструмент, клеи, пены, герметики, крепежные материалы, метизы и другую продукцию, необходимую для проведения строительных работ.

«Мы понимаем, что для многих строительство – это путь к собственному жилью. И чтобы он был быстрее и проще, важно, чтобы и частные покупатели, и профессионалы могли заказать все необходимые материалы оперативно, с доставкой и с удобной формой оплаты. Так же просто, как и другие товары – бытовую технику, мебель, элементы декора. Это позволяет не откладывать работы из-за нехватки времени или средств и двигаться дальше к квартире или дому своей мечты», – отметил менеджер проекта 21vek.by СТРОЙ Александр Жаврид.

Доставка тяжелых стройматериалов сейчас доступна только для жителей Минска и Минского района. При общей сумме заказа от 1 000 BYN она выполняется бесплатно. Но есть ограничения по весу – он не может быть больше 1,5 тонн. Если этот лимит превышен, можно оформить несколько доставок.

Заказ привозят максимально близко к подъезду с учётом дорожных условий и правил. Разгрузка и подъём на этаж оформляются отдельно. Минимальная стоимость услуги – 21 BYN.

Экспресс-доставка и услуга «В ваше время» для этой категории товаров пока не предусмотрены. Но как альтернатива доступен самовывоз из оффлайн павильона 21vek.by СТРОЙ. Забрать заказ можно в день оформления на пункте выдачи.

Одной из уникальных особенностей проекта является доступ к гибким способам оплаты, доступным для всех категорий товаров онлайн-гипермаркета 21vek.by. Помимо стандартных оплаты банковской карты онлайн или при получении, оплатить стройматериалы можно частями. Если заказ делает организация, оформление выполняется через бизнес-аккаунт.

Сегодня 21vek.by СТРОЙ уже помогает частным покупателям и строительным бригадам экономить силы и время: тяжёлые стройматериалы больше не нужно искать в нескольких оффлайн-магазинах и перевозить самостоятельно. В скором времени в рамках проекта появятся и дополнительные услуги: колеровка, распил, нарезка кабеля, прицепы в аренду.

В будущем планируется открытие аналогичных объектов и в других регионах страны.

Справка:

21vek.by – это крупнейший в стране онлайн-гипермаркет непродовольственных товаров, который стремится предоставлять белорусам лучший сервис и широкий ассортимент.

В каталоге ритейлера покупатели найдут более 1,3 миллиона товаров, в том числе бытовую технику, гаджеты и электронику, товары для дома и ремонта, товары для красоты и здоровья, товары для спорта и активного отдыха, товары для детей и для животных, автотовары и товары для взрослых и т.д. Доступные и премиальные бренды, доставка на любой адрес в Беларуси, более 2500 пунктов выдачи в Минске и регионах. Доступны все способы оплаты, в том числе и частями.

Онлайн-гипермаркет в цифрах:

• 3,45 миллиона постоянных покупателей

• 400 тысяч заказов в месяц

• 20 млн сеансов в месяц