Экономика РБ


БЕЛОРУСЫ СМОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРИПТУ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА WILDBERRIES


09:53 23.09.2025

На платформе Wildberries в Беларуси появилась возможность оплатить заказ с помощью электронного сертификата, приобретенного за счет обмена криптовалюты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, обмен осуществляется через партнера Wildberries – криптоплатформу Whitebird. Сертификаты номинированы в белорусских рублях, их можно использовать только для покупок на маркетплейсе.

Сейчас функционал работает в тестовом режиме на сайте и в приложении Wildberries на iOS и Android и доступен пилотной группе покупателей. Постепенно сервис станет доступен всем пользователям.

Wildberries запустила тестирование проекта в соответствии с законодательством Беларуси. На территории Республики Беларусь деятельность сервисов криптообмена разрешена для резидентов Парка высоких технологий (ПВТ). Партнер проекта Whitebird является резидентом ПВТ и может осуществлять обменные операции с использованием криптовалют и фиатных денег.

Пользователи могут приобрести сертификат заранее или в процессе оформления покупки на Wildberries. Для этого нужно выбрать оплату балансом, который привязан к электронным сертификатам клиента, нажать кнопку «пополнить» и выбрать Whitebird. После откроется страница, на которой нужно зарегистрироваться в Whitebird, выбрать валюту и сумму для обмена. Курс конвертации обновляется и показывается пользователю в режиме реального времени, комиссия за операцию покупки сертификата не взимается.

После того, как покупатель подтвердил выбранные параметры, происходит оформление сертификата Wildberries, номинированного в белорусских рублях, и средства автоматически зачисляются на баланс пользователя. Проект работает с большинством популярных криптовалют: USDT, ВTC, ETH, TRX, TON и других.
