Компания Frontside приняла участие в 27-й Международной архитектурно-строительной выставке BUDEXPO-2025, которая прошла в Минске с 17 по 19 сентября. В этом году мероприятие собрало более 80 компаний из Беларуси, России, Китая и Казахстана, став важной площадкой для демонстрации передовых отраслевых разработок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, на стенде Frontside были представлены ключевые продукты компании, в том числе новинка — фасадная система UNIQUE 2.0. Будучи созданной на базе классических сэндвич-панелей, она сочетает передовые разработки Frontside и уникальную эстетику, призванную акцентировать индивидуальный архитектурный замысел. Панели могут быть изготовлены в различных фактурах, цветах и формах, с интеграцией LED-подсветки или без. Подобная вариативность открывает широкие возможности для кастомизации и позволяет использовать систему для облицовки объектов разного назначения: от торговых центров, объектов спортивных и транспортной инфраструктуры, промышленных предприятий и до жилых домов.

Другим решением компании, вызвавшим живой интерес посетителей BUDEXPO-2025, стали металлические элементы облицовки Artline с LED-подсветкой, которые позволяют архитекторам и дизайнерам реализовать авторские идеи и концепции, придавая зданиям более гармоничный и выразительный вид. Немаловажно, что при этом Artline не накладывает ограничений на проектировщиков и специалистов, осуществляющих монтаж. В частности, система предусматривает возможность крепления, как к капитальным стенам, так и к поверхностям из сэндвич-панелей.

Помимо презентации продуктов эксперты Frontside на протяжении трех дней активно участвовали в профессиональном диалоге: обсуждали актуальные тренды и обменивались опытом с другими представителями индустрии. Это дало возможность наладить новые деловые контакты и получить ценные отзывы от профильной аудитории.

«Мы приезжаем не просто показать продукцию — нам важно услышать, чем живет архитектурное сообщество, понять локальные запросы, создать устойчивые партнерские отношения. В особенности это относится к Беларуси, которую мы рассматриваем как перспективный рынок для Frontside. BUDEXPO позволила нам увидеть, как здесь мыслят, проектируют, строят — и это ценный опыт», — подчеркнул региональный директор Frontside Алексей Угаров.