МТС и Альфа Банк запустили специальное предложение для бизнес-клиентов, которое включает скидки на связь для платежного оборудования, мобильную связь, РКО и эквайринг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, в рамках предложения корпоративные клиенты Альфа Банка могут подключить связь для платежного оборудования за 0 рублей в первый месяц, а также воспользоваться скидкой 30% на абонентскую плату на тарифных планах линейки «Супер Бизнес» на три месяца.

При этом все корпоративные клиенты МТС смогут получить скидку 10% на расчетно-кассовое обслуживание и комиссию 0% на прием оплат по торговому эквайрингу в Альфа Банке. Предложение доступно в первые три месяца обслуживания в банке при выборе пакетов услуг «Большие продажи» и «Большие продажи Лайт».

Кроме того, корпоративные клиенты могут приобрести современный платежный терминал PAX A930RTX с Альфа Кассой в салонах связи и интернет-магазине МТС. Устройство совмещает функции банковского терминала и кассового аппарата, поддерживает прием платежей картами, смартфонами, смарт-часами и другими устройствами, а также работу с наличными.

Подробная информация об условиях акции и адресах корпоративных салонов связи доступна на сайте МТС.