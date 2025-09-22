На Белорусской железной дороге утверждена Стратегия повышения энергоэффективности до 2040 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, стратегия направлена на повышение энергетической эффективности организаций, входящих в состав государственного объединения «Белорусская железная дорога», за счет внедрения инновационных технических средств и технологий, использования потенциала повышения энергетической эффективности технологических процессов.

Реализация Стратегии позволит не только повысить показатели энергетической эффективности, но и оптимизировать энергозатраты на тягу поездов и производственные нужды, увеличить использование альтернативных возобновляемых энергоресурсов и минимизировать техногенное воздействие железнодорожной энергетики на окружающую среду.

Выполнение ряда мероприятий также качественно улучшит структуру управления потреблением топливно-энергетических ресурсов на основе использования современных информационных технологий, систем учета, нормирования и мониторинга потребления.

Установлены показатели энергоэффективности для основных производственных процессов в каждом хозяйстве Белорусской железной дороги.

Основными направлениями реализации утвержденной Стратегии станут внедрение системы энергетического менеджмента в государственном объединении «Белорусская железная дорога», а также интеллектуального энергомониторинга, совершенствование системы организации и управления перевозочным процессом, построение энергоэффективных графиков движения поездов, модернизация тягового подвижного состава и электросетевого комплекса, совершенствование технологии эксплуатации и ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта и подвижного состава с использованием современного энергосберегающего оборудования.

Приоритетной задачей Белорусской железной дороги, как крупного потребителя топливно-энергетических ресурсов на территории Республики Беларусь, является их рациональное использование.

Стоит отметить, что потребление электрической энергии организациями белорусской магистрали составляет 1,5% от общего потребления электроэнергии в Республике Беларусь и более 85% электрической энергии, используемой в транспортном комплексе республики. При этом более 76% электроэнергии, потребляемой Белорусской железной дорогой, расходуется на тягу поездов.

Доля потребления Белорусской железной дорогой тепловой энергии в транспортном комплексе составляет более 51%, в то же время более 80% тепловой энергии вырабатывается собственными теплоисточниками БЖД.

В результате реализации утвержденной Стратегии будет достигнута основная цель – поэтапное снижение энергоемкости Белорусской железной дороги.