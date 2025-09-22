|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО 24,1 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
13:27 22.09.2025
В январе-августе 2025 года организациями всех форм собственности Беларуси построено 24,1 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2 316,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 697,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 30,1% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 429,9 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 907,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 39,2% от общего ввода по республике.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2025
Курсы в банках
на 22.09.2025
Конвертация в банках
на 22.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте