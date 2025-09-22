В январе-августе 2025 года организациями всех форм собственности Беларуси построено 24,1 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2 316,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 697,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 30,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 429,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 907,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 39,2% от общего ввода по республике.