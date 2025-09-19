|О компании
|22.09.2025
Экономика РБ
ЕАБР ПОЯСНИЛ ПРИЧИНЫ РОСТА ВВП В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ В БЕЛАРУСИ
12:12 22.09.2025
Рост ВВП в Беларуси составил 1,6% в январе–августе 2025 г. после 1,3% за январь–июль.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), ускорению способствовало восстановление объемов выпуска в сельском хозяйстве (–0,3% за январь–август после –12,7% за январь–июль). При этом более высокая урожайность позволяет ожидать выхода на положительные темпы роста сельского хозяйства в последующие месяцы.
«Рост экономики поддерживают сектора, ориентированные на потребление. Розничный товарооборот вырос на 8,5% за январь–август, сохранившись около уровня за январь–июль. Рост товарооборота общественного питания ускорился до 5,6% после 5,1%. Расширение инвестиционной активности (+14,5%) поддержало рост в строительстве. Сдерживающее влияние на динамику ВВП продолжает оказывать снижение выпуска промышленности на 0,8% за январь–август на фоне сокращения объемов экспорта», - говорится в еженедельном макробзоре аналитиков ЕАБР.
