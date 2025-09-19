ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЕАБР ПОЯСНИЛ ПРИЧИНЫ РОСТА ВВП В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ В БЕЛАРУСИ


12:12 22.09.2025

Рост ВВП в Беларуси составил 1,6% в январе–августе 2025 г. после 1,3% за январь–июль.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), ускорению способствовало восстановление объемов выпуска в сельском хозяйстве (–0,3% за январь–август после –12,7% за январь–июль). При этом более высокая урожайность позволяет ожидать выхода на положительные темпы роста сельского хозяйства в последующие месяцы.

«Рост экономики поддерживают сектора, ориентированные на потребление. Розничный товарооборот вырос на 8,5% за январь–август, сохранившись около уровня за январь–июль. Рост товарооборота общественного питания ускорился до 5,6% после 5,1%. Расширение инвестиционной активности (+14,5%) поддержало рост в строительстве. Сдерживающее влияние на динамику ВВП продолжает оказывать снижение выпуска промышленности на 0,8% за январь–август на фоне сокращения объемов экспорта», - говорится в еженедельном макробзоре аналитиков ЕАБР.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2025
валюта курс
EUR 3.5781
USD 3.0430
RUB 3.6396
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5700 +0.0164
USD 3.0430 -0.0064
RUB 3.6396 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5520 3.5670
USD 3.0250 3.0350
RUB 3.6220 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1790
EUR/RUB 97.8000 98.3000
USD/RUB 83.2000 83.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
