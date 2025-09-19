ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН ОБНОВИЛ СТАНОЧНЫЙ ПАРК НА 30%


12:00 22.09.2025

Минский завод шестерен, входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», на треть обновил станочный парк. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал главный технолог ОАО «МЗШ» Леонид Тарабонда. «Мы ввели в эксплуатацию 45 новых станков, из которых 20 зубошлифовальные, остальные — зубофрезерные. На них уже производится более половины от общего объема продукции нашего завода. Благодаря модернизации на 30-40% сократились технологические цепочки, снизилась себестоимость и повысилось качество продукции», — пояснил Леонид Тарабонда.

По его словам, предстоит установка еще 40 зубофрезерных станков. 14 из них уже поставлены на завод и находятся на различных стадиях монтажа и пуско-наладочных работ. Сегодня МЗШ выпускает около 2 млн шестерен в год и планирует увеличить объемы производства в два раза.
