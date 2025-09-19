По результатам биржевых торгов, проходивших на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) в январе-августе 2025 г., Московская область России стала крупнейшим рынком сбыта продукции агропромышленного комплекса Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в стоимостном выражении на долю московских компаний пришлось 39% всего объема биржевого экспорта сельхозпродукции в Российскую Федерацию. В абсолютных цифрах это более 232 млн USD. При этом самыми востребованными товарными позициями у участников торгов из Московской области были сливочное масло с удельным весом 51%, а также мясопродукты и сухое молоко с удельным весом 23% и 17% соответственно.

Такая информация была представлена в ходе делового семинара по вопросам биржевой торговли, организованного БУТБ совместно с Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Мероприятие прошло в Москве в рамках международной выставки продуктов питания WorldFood Moscow 2025.

Помимо особенностей белорусской биржевой платформы и практических аспектов использования инструментов БУТБ, на семинаре были обсуждены перспективы увеличения биржевого товарооборота Беларуси и Московской области в сегменте АПК. Например, в части экспорта белорусских товаров значительные резервы роста имеются по таким позициям, как сливочное масло, сухое цельное и обезжиренное молоко, сычужные сыры и творог, мясо и мясные полуфабрикаты, аминокислоты и пшеничный глютен.

«На бирже работают ведущие производители всего спектра продукции сельского хозяйства, импортируемой в Москву и Московскую область. Это позволяет в сжатые сроки находить поставщиков в Беларуси и осуществлять закупки любого объема, заключая сделки с одним или сразу с несколькими белорусскими предприятиями АПК. Поэтому для многих московских компаний, занимающихся оптовой торговлей продуктами питания, биржевая площадка выполняет функцию «одного окна», через которое можно получить прямой доступ на рынок Республики Беларусь», – прокомментировали в пресс-службе БУТБ.

С начала года на БУТБ пришли 144 новые компании из Московской области, и на данный момент общее количество участников биржевых торгов из этого региона составляет 1473.