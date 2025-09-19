ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА КРУПНЕЙШИМ РЫНКОМ СБЫТА БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ БУТБ


11:48 22.09.2025

По результатам биржевых торгов, проходивших на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) в январе-августе 2025 г., Московская область России стала крупнейшим рынком сбыта продукции агропромышленного комплекса Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в стоимостном выражении на долю московских компаний пришлось 39% всего объема биржевого экспорта сельхозпродукции в Российскую Федерацию. В абсолютных цифрах это более 232 млн USD. При этом самыми востребованными товарными позициями у участников торгов из Московской области были сливочное масло с удельным весом 51%, а также мясопродукты и сухое молоко с удельным весом 23% и 17% соответственно.

Такая информация была представлена в ходе делового семинара по вопросам биржевой торговли, организованного БУТБ совместно с Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Мероприятие прошло в Москве в рамках международной выставки продуктов питания WorldFood Moscow 2025.

Помимо особенностей белорусской биржевой платформы и практических аспектов использования инструментов БУТБ, на семинаре были обсуждены перспективы увеличения биржевого товарооборота Беларуси и Московской области в сегменте АПК. Например, в части экспорта белорусских товаров значительные резервы роста имеются по таким позициям, как сливочное масло, сухое цельное и обезжиренное молоко, сычужные сыры и творог, мясо и мясные полуфабрикаты, аминокислоты и пшеничный глютен.

«На бирже работают ведущие производители всего спектра продукции сельского хозяйства, импортируемой в Москву и Московскую область. Это позволяет в сжатые сроки находить поставщиков в Беларуси и осуществлять закупки любого объема, заключая сделки с одним или сразу с несколькими белорусскими предприятиями АПК. Поэтому для многих московских компаний, занимающихся оптовой торговлей продуктами питания, биржевая площадка выполняет функцию «одного окна», через которое можно получить прямой доступ на рынок Республики Беларусь», – прокомментировали в пресс-службе БУТБ.

С начала года на БУТБ пришли 144 новые компании из Московской области, и на данный момент общее количество участников биржевых торгов из этого региона составляет 1473.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2025
валюта курс
EUR 3.5781
USD 3.0430
RUB 3.6396
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5700 +0.0164
USD 3.0430 -0.0064
RUB 3.6396 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5520 3.5670
USD 3.0250 3.0350
RUB 3.6220 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1790
EUR/RUB 97.8000 98.3000
USD/RUB 83.2000 83.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте