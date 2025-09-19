Комитет госконтроля Минской области проверил ход реставрационных работ в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в д. Озерцо (Минский район) и выявил завышения объемов и стоимости выполненных подрядных работ на одном из объектов. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Установлено, что подрядная организация включила в акты выполненных работ фактически не понесенные затраты по воссозданию и установке 80 декоративных кованных деталей на окнах и дверях двух построек, а также по устройству обрешетки общей площадью свыше 230 кв. метров.

После вмешательства Комитета госконтроля декоративные элементы были воссозданы, как того требовала проектная документация.

Незаконно полученные средства в размере 26,7 тыс. рублей возвращены в бюджет.