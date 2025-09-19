|О компании
|22.09.2025
Экономика РБ
КГК ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ В Д. ОЗЕРЦО МИНСКОГО РАЙОНА
10:55 22.09.2025
Комитет госконтроля Минской области проверил ход реставрационных работ в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в д. Озерцо (Минский район) и выявил завышения объемов и стоимости выполненных подрядных работ на одном из объектов. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.
Установлено, что подрядная организация включила в акты выполненных работ фактически не понесенные затраты по воссозданию и установке 80 декоративных кованных деталей на окнах и дверях двух построек, а также по устройству обрешетки общей площадью свыше 230 кв. метров.
После вмешательства Комитета госконтроля декоративные элементы были воссозданы, как того требовала проектная документация.
Незаконно полученные средства в размере 26,7 тыс. рублей возвращены в бюджет.
