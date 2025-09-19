ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 9,015 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


10:01 22.09.2025

В Беларуси на 22 сентября намолочено 9,015 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2 261 млн.тонн, Гродненская – 1 745 млн.тонн, Брестская – 1 687 млн.тонн, Могилевская – 1 266 млн.тонн, Гомельская – 1 052 млн.тонн, Витебская – 1,004 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 99 % площадей, что составляет 2 399 тысяч гектаров

Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,2 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 670 тысяч тонн – 96 % от плана

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 704 тыс.га или 47 % запланированного

Заготовлено льнотресты 106 тысяч тонн, урожайностью 45 ц/га, что выше прошлогодней на 11,6 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 31 % площадей, что составляет 294 тысячи гектаров

Заготовлено сена 515 тыс.т. – 71% плана. Сенажа – 13 млн. 485 тыс. тонн – 97% плана. Силоса - 6 763 тыс.т. - 33% плана.

Травяных кормов заготовлено 5 млн. 921 тыс.т. – 59% плана

Сахарная свекла убрана с 28% площадей, что составляет 29 тысяч гектаров. Накопано 1 миллион 394 тысячи тонн корнеплода средней урожайностью 472 ц/га, что выше прошлогодней на 20,9 ц/га

Картофеля в стране накопано 260 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 334,4 ц/га, что выше прошлогодней на 18,7 ц/га
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2025
валюта курс
EUR 3.5781
USD 3.0430
RUB 3.6396
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5700 +0.0164
USD 3.0430 -0.0064
RUB 3.6396 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5520 3.5670
USD 3.0250 3.0350
RUB 3.6220 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1790
EUR/RUB 97.8000 98.3000
USD/RUB 83.2000 83.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
