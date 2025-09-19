Экономика РБ

АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 9,015 МЛН. ТОНН ЗЕРНА

10:01 22.09.2025 В Беларуси на 22 сентября намолочено 9,015 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2 261 млн.тонн, Гродненская – 1 745 млн.тонн, Брестская – 1 687 млн.тонн, Могилевская – 1 266 млн.тонн, Гомельская – 1 052 млн.тонн, Витебская – 1,004 млн.тонн Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 99 % площадей, что составляет 2 399 тысяч гектаров Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,2 ц/га Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 670 тысяч тонн – 96 % от плана Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 704 тыс.га или 47 % запланированного Заготовлено льнотресты 106 тысяч тонн, урожайностью 45 ц/га, что выше прошлогодней на 11,6 ц/га Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 31 % площадей, что составляет 294 тысячи гектаров Заготовлено сена 515 тыс.т. – 71% плана. Сенажа – 13 млн. 485 тыс. тонн – 97% плана. Силоса - 6 763 тыс.т. - 33% плана. Травяных кормов заготовлено 5 млн. 921 тыс.т. – 59% плана Сахарная свекла убрана с 28% площадей, что составляет 29 тысяч гектаров. Накопано 1 миллион 394 тысячи тонн корнеплода средней урожайностью 472 ц/га, что выше прошлогодней на 20,9 ц/га Картофеля в стране накопано 260 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 334,4 ц/га, что выше прошлогодней на 18,7 ц/га