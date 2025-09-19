Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и InnoTech Solutions открыли Центр информационных технологий и кибербезопасности для обучающихся на факультете компьютерных систем и сетей. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе БГУИР.

Сегодня компания InnoTech Solutions реализует крупномасштабные инфраструктурные проекты в области проектирования, разработки, внедрения и сопровождения программных продуктов, автоматизированных информационных систем управления в экономике, бизнесе и защите информации. Последняя сфера охватывает национальные интересы Республики Беларусь и является приоритетной как с точки зрения обеспечения кадрами, так и реализации инновационных решений и разработок. Поэтому созданный Центр информационных технологий и кибербезопасности открывает для студентов университета уникальные возможности для практического освоения технологий информационной безопасности на примере систем, эксплуатируемых в реальном секторе экономики. Такой подход к обучению отвечает реальной задаче отрасли — подготовке специалистов, способных проектировать, внедрять и осуществлять эксплуатацию систем безопасности. Новый центр станет площадкой для развития цифровых решений и защиты данных, охватывая широкий спектр направлений — от разработки программного обеспечения до противодействия киберугрозам.

«‎Мы продемонстрируем, что белорусские IT-специалисты вместе с отечественной научной школой способны создавать передовые высокотехнологичные решения, способны производить самые сложные прорывные продукты и решения в критически важных отраслях — в энергетике, промышленности, в сфере кибербезопасности. Сегодня специалисты вуза предоставят студентам теорию, наши специалисты — практику»‎, — подчеркнул председатель Наблюдательного совета компании Владимир Голобурда.

«‎Мы искренне благодарны руководству InnoTech Solutions за то, что во время создания данного проекта они применили комплексный подход: использовали не только материально-техническую базу, современная вычислительная техника, но и интеллектуальную собственность. Благодаря этому студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники получат уникальный доступ к самым современным разработкам. Специалисты, которые выходят из наших стен, — это не только инженеры, это квалифицированные специалисты, которые двигают технологии вперед. Наши партнеры видят в перспективе возможность вовлечения и студентов, и преподавательского состава в конкретную практическую эффективную деятельность. Поэтому это возможность для реализации компетенций молодежи в университете — не только студентов, но и молодых преподавателей. Такая интеграция повышает уровень профессиональной подготовки будущих специалистов и открывает перспективы карьерного роста. Партнеры получают уникальную возможность отбора талантливых кадров, организации производственной практики и совместного формирования тематик дипломных работ»‎, — отметил ректор БГУИР Вадим Богуш.

Помимо лекций, дискуссий и диалогов с квалифицированными специалистами в области кибербезопасности, на открытии прошли мастер-классы, где студенты и гости смогли познакомиться с продуктами компании и их применением в сфере информационной безопасности.

Для справки. InnoTech Solutions предоставляет услуги аутсорсинга разработки программного обеспечения и веб-разработки, интеграции приложений, анализа бизнес-процессов, тестирования ПО, сопровождения и поддержки. Наряду с выполнением заказных разработок, компания имеет собственную продуктовую линейку по основным направлениям и сферам деятельности.