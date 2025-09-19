При поддержке МТС в Минске прошел молодежный предпринимательский форум Space Day.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, мероприятие стало площадкой для обсуждения тем, волнующих новое поколение инноваторов: от создания стартапов и первых продаж до построения эффективных команд, привлечения инвестиций и внедрения Agile-методологии.

В рамках форума заместитель генерального директора по маркетингу МТС Виталий Одорский рассказал, как в компании используют Big Data и как эта технология может помочь развитию стартапов.

Спикер поделился примерами использования Big Data в различных направлениях деятельности МТС: персонализация услуг и предложений, оптимизация сети и управление качеством обслуживания, проекты для планирования городской инфраструктуры. Данные служат основой для запуска новых продуктов и позволяют решать задачи как внутренних, так и внешних клиентов.

В своем докладе топ-менеджер акцентировал внимание на практическом подходе МТС к данным: «Данные в МТС являются основой для запуска любых решений. На основе больших данных мы предоставляем продукты двух типов: внешние продукты, которые нацелены на решение бизнес-потребностей В2В-клиентов, и внутренние продукты, например, для мониторинга и улучшения качества собственных сервисов. Если данные — это ценность продукта, и с их помощью вы даете реальную пользу рынку и клиенту, то сто́ит задуматься о внедрении систем по большим данным», — сказал Виталий Одорский.

Руководитель маркетингового направления МТС дал ясные рекомендации стартапам по выбору уровня аналитики: «Если ваш стартап работает на данных, то важно понимать, на каком этапе требуется Big Data: базовая аналитика нужна для валидации гипотез и принятия решений, но большие данные оправданы только тогда, когда объемы событий растут, требуется моделирование или обработка данных в режиме реального времени. При ограниченных ресурсах достаточно событийной аналитики, опенсорс-инструментов для визуализации и простых хранилищ — все остальное можно отложить до стадии, когда это действительно станет экономически целесообразно».