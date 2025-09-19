|О компании
|19.09.2025
Экономика РБ
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ПРИСТУПАЮТ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ОВОЩЕЙ НА ЗИМУ
16:32 19.09.2025
Согласно постановлению Совета Министров от 22 июля №399, сельскохозяйственные организации страны приступают к выполнению государственного заказа на поставку овощей на зиму, сообщает Telegram-канал Правительства.
Особое внимание уделено так называемому «борщевому набору» - основным видам овощей, которые традиционно составляют основу нашей кухни
В рамках госзаказа на межсезонный период 2025/2026 года необходимо поставить всего 148,78 тысяч тонн
Эти объемы сформированы в разрезе областей и города Минска с учетом потребностей торговых сетей, учреждений социальной сферы - школы, больницы и детские сады
Чтобы обеспечить население качественными продуктами в период межсезонья, фермеры и хозяйства обязаны заложить продукцию на хранение до 15 ноября 2025 года
